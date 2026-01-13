СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовились взорвать полицейских в Херсоне и сбежать в Россию. Фото

В Херсоне правоохранители задержали агентов ФСБ РФ, которые планировали взорвать полицейских и после этого бежать в Россию. Контрразведка Службы безопасности сработала на опережение и предотвратила теракт.

Теперь задержанным грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности операции

По информации Службы безопасности, двое фигурантов по заданию российских спецслужб готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции. Как установило расследование, по заказу России фигуранты должны были взорвать несколько служебных автомобилей вместе с украинскими правоохранителями. В случае выполнения задания ФСБ обещала агентам "эвакуацию" в Россию.

По материалам дела, подготовкой теракта занимались двое местных безработных, попавших во внимание оккупантов в одном из пророссийских Telegram-каналов.

После вербовки они арендовали квартиру возле здания Нацполиции. После этого агенты обустроили на балконе временной квартиры скрытую видеокамеру, которая снимала режимный объект. Посредством "наблюдательного пункта" фигуранты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных авто.

Затем агенты должны были заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейского транспорта и дистанционно взорвать его в момент нахождения там правоохранителей. Взрывчатку для теракта злоумышленники должны были изготовить из комплектующих, которые ФСБ планировала передать им с помощью дронов с левобережья Херсонщины.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, задокументировали преступления российских агентов и задержали их в арендованном доме. При обысках у задержанных изъяты видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на Россию.

Также в ходе расследования было установлено, что фигуранты дополнительно отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

