Внедряла 'российские стандарты': СБУ задержала в Киеве коллаборационистку, которая работала на врага в Макеевке. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая возглавляла детсад на оккупированной россиянами Донетчине и вводила там "образовательные стандарты" россиян. Коллаборантка приехала в Киев, чтобы оформить загранпаспорт для выезда в ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По информации спецслужбы, задержанной оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая с 2014 года сотрудничала с оккупационной администрацией страны-агрессора во временно оккупированной части Донецкой области. В начале захвата города она согласилась возглавить местный детский сад.

Следствие установило, что после назначения на так называемую должность женщина начала внедрять в образовательном учреждении "образовательные стандарты" РФ. В частности, во время родительских собраний она проводила агитационные беседы, склоняла родителей к сотрудничеству с оккупационными властями, а также распространяла пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.

Коллаборационистку задержали в Киеве, куда она приехала оформить загранпаспорт, чтобы потом отправиться в ЕС. Женщине сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности и осуществлении пропаганды в учебных заведениях с целью содействия вооруженной агрессии против Украины (ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

