Работали на спецслужбы РФ: Нацполиция и СБУ установили лиц, причастных к организации терактов в Ивано-Франковске. Фото

Национальная полиция и Служба безопасности Украины "по горячим следам" установили лиц, причастных к организации взрывов в Ивано-Франковске 11 марта. Оказалось, что за подготовкой терактов стояли два местных подростка – 15 и 17 лет, которых завербовали российские спецслужбы.

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По данным Нацполиции, ребята обнаружили в одном из Telegram-каналов объявления о "легкой работе" и согласились на задание. Несовершеннолетние учились в колледжах и дружили.

Для конспирации вербовщики предоставили средства для аренды квартиры в многоэтажке возле железнодорожного вокзала и инструкции по изготовлению взрывчатки.

Подростки приобрели необходимые ингредиенты и в квартире изготовили взрывчатку, которую должны были разместить в определенных местах.

Самодельные взрывные устройства (СВП) содержали металлические гайки для усиления силы поражения, их поставили в термосы и подсоединили к ним детонаторы с возможностью дистанционного подрыва.

При этом подростки весь процесс фиксировали на видео по указаниям "работодателя", обещавшего заплатить 1700 долларов.

После этого, во исполнение указания российского заказчика, злоумышленники привели оба взрывных устройства в боевую готовность.

По данным СБУ, около 18.30 11 марта они двигались к определенной локации. По дороге российская спецслужба, которая отдаленно отслеживала их передвижение по GPS, активировала взрывчатку в их пакете.

В результате на месте погиб 17-летний парень, а его 15-летний подельник получил тяжелые ранения. Последнего госпитализировали в больницу. Таким образом, российские спецслужбы пытались ликвидировать всех исполнителей.

Взрывной волной были травмированы еще двое прохожих – 20-летний мужчина и 23-летняя женщина, которые находились поблизости. Их также доставили в больницу.

Через несколько минут еще одно взрывное устройство, которое осталось в съемной квартире, также сдетонировало. Возник пожар. Ее оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

Следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему фигуранту по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта, повлекшее гибель человека);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статей предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также решается вопрос квалификации действий двух 15-летних девушек, которые были в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

Российские спецслужбы стали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются, как лишних свидетелей.

СБУ напоминает: если вам предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте – вас хотят убить. Чтобы не стать террористом-смертником, нужно сообщить о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника".

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 марта в Ивано-Франковске раздались взрывы, в результате ЧП вспыхнула крыша жилой многоэтажки. Почти сразу стало известно о погибшем и троих пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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