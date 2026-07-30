СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по объектам на трассе Полтава – Харьков: что ему грозит

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента российских спецслужб, который помогал корректировать удары по Харьковской области. Злоумышленник собирал информацию об украинских силах и передавал ее врагу.

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Ему уже предъявлено подозрение, а суд избрал меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как работал агент

По данным следствия, задержанным оказался сотрудник одной из торговых сетей в Полтаве, которого завербовала ФСБ. По инструкциям кураторов он в свободное от работы время ездил рейсовыми автобусами в Харьковскую область.

Из окна автобуса агент отслеживал места базирования и маршруты движения Сил обороны Украины. Такжеон фиксировал последствия российских ударов вдоль автомагистрали Полтава – Харьков.

Полученные данные злоумышленник фотографировал на телефон, а затем наносил координаты на карту для дальнейшей передачи российской стороне.

Конспирация и связь с ФСБ

Чтобы избежать разоблачения, агент регулярно удалял переписку с куратором после каждого сеанса связи. Для общения он использовал несколько аккаунтов и никнеймов, которые создавал на разные номера телефонов и постоянно менял.

По информации СБУ, российские спецслужбы планировали использовать полученные разведданные для подготовки новых ракетно-бомбовых ударов по региону.

Контрразведка своевременно раскрыла эти намерения, провела мероприятия по защите позиций украинских военных и задержала подозреваемого по месту жительства в Полтаве.

Подозрение и наказание

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили ему о подозрении по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения". В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Донецкой области задержали таксиста-предателя, который по указаниям российских спецслужб корректировал удары по Краматорску. В ходе обысков у мужчины изъяли боевую гранату и смартфон, в котором содержались доказательства сотрудничества с врагом.

Также сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия,собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. Собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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