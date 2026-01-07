СБУ задержала 16-летнюю агентку ФСБ, которая установила GPS-трекер для удара врага по Кропивницкой ТЭЦ. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком завербованную российской Федеральной службой безопасности корректировщицу вражеских ударов. Несовершеннолетняя пыталась активировать GPS-трекер возле местной теплоэнергоцентрали.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства в среду, 7 января. Силовики поймали ее "на горячем", а устройство уничтожили.

Как сообщается, Лубянка втянула несовершеннолетнюю в преступную деятельность через Телеграм-канал по поиску "легких заработков". Сначала спецслужбисты поручили ей "тестовое испытание": снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры и отправить их в Москву.

После этого она получила задание от куратора на подготовку ракетного удара по одной из крупнейшей в регионе ТЭЦ. Деньги на приобретение GPS-трекера она получила на собственную банковскую карточку, заказала устройство в интернет-магазине и, забрав его, хотела установить на территории ТЭЦ, замаскировав его под снегом.

Силовики СБУ поймали девушку в момент попытки активации устройства. У нее изъяли телефон, где нашли переписку с российским куратором теракта, а маячок был уничтожен. Ей сообщили о подозрении по статье 111 ч.2 УКУ "Госизмена в условиях военного положения". Ей грозит пожизненное заключение.

