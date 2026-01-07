OBOZ.UA узнал имена украинцев с самыми большими пенсиями: от 200 тыс. грн платят всего трем "особым" пенсионерам

В Украине максимальную пенсию в 2026-м повысили до 25 950 грн. По закону больше назначать ПФУ не может. Несмотря на это ограничение, тысячи пенсионеров в судах смогли поднять свои выплаты до десятков или даже сотен тысяч гривен. Все эти пенсии с 2025-го ограничивают специальными коэффициентами.

Однако "особые пенсионеры" в тех же судах применение коэффициентов по своим пенсиям отменяют. Среди тех, кто добился возвращения полной выплаты, – трое пенсионеров, пенсия которых достигает более 200 тыс. грн в месяц.

Прокуроры-нардепы: кому платят больше всего

Еще в апреле 2025-го министр соцполитики Оксана Жолнович (уже бывшая) рассказывала в интервью OBOZ.UA, что после ограничения максимальная пенсия составила 51 042 грн. Жолнович ошибалась. Даже после того, как пенсии "урезали", часть украинцев все еще получает больше.

Пенсию в 51 042 грн после ограничения в течение всего 2025-го получал Сергей Кивалов, бывший нардеп и экс-глава ЦИК. Он один из немногих специальных пенсионеров, кто не стал отменять ограничение своей пенсии в суде и смирился с суммой в чуть более 51 тыс. грн.

Значительно больше, по информации OBOZ.UA, получает 55-летний Андрей Саханов – бывший военный прокурор, который работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре. После ограничения размер его выплаты составил 51 560 грн. Но в отличие от Кивалова Саханов в суде решил свою пенсию повысить, отменив коэффициенты. Суд он выиграл, поэтому ежемесячно ему должны платить 251 171 грн.

По нашим подсчетам – это самая большая в Украине пенсия (без учета пожизненного денежного содержания судей). Что интересно, в пенсию прокурора входят 50 560 грн, которые прокурор получает в соответствии с постановлением "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения".

На втором месте оказался 67-летний Виктор Чумак, бывший главный военный прокурор страны (также избирался народным депутатом). После ограничения ему платили пенсию в 50 388 грн. Однако Чумак обратился в Киевский окружной админсуд и ограничение отменил. Размер его выплаты согласно решению суда должен составлять 239 451 грн.

"Свою пенсию я получаю в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9.04.1992 г. в редакции 2025 года с толкованиями, предоставленными решениями Конституционного суда 2005, 2008, 2015 годов, которые разъясняют невозможность ограничения пенсий любыми нормативными актами органов исполнительной власти, а также неконституционности уменьшения уровня пенсии, назначенной на момент действия этого закона", – говорится в письменном ответе Чумака, который он предоставил по просьбе OBOZ.UA.

Чумаку назначили 83% от денежного обеспечения Главного военного прокурора, которое состоит из оклада по должности, оклада по воинскому званию генерал-майора юстиции и всех доплат и премий на момент увольнения.

На третьем месте с пенсией в 200 тыс. грн оказался Иван Свида (75 лет). Он был начальником Генерального штаба и ушел в отставку еще в 2010-м. Тогда он заявлял, что недоволен уровнем финансирования украинской армии. После применения коэффициентов его пенсия составляла 46 243 грн.

Бывший заместитель генпрокурора Виктора Пшонки (сбежал из страны одновременно с экс-президентом Виктором Януковичем) 64-летний Юрий Ударцов по решению суда получает пенсию в размере 163 381 грн. Из-за коэффициентов его выплату сокращали до 42 781 грн, однако такое ограничение в суде он отменил.

"Истец состоит на учете в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в г. Киев и с 13.12.2019 получает пенсию за выслугу лет, назначенную в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре", из расчета 90% от должностного оклада", – говорится в материалах дела.

Бывший генпрокурор (работал до 2002-го во времена президента Леонида Кучмы) Михаил Потебенько – самый старший среди самых богатых пенсионеров. В свои 88 лет он через суд добился повышения пенсии до 161 438 грн. Потебенько также был депутатом первого и четвертого созывов ВРУ от ныне запрещенной Коммунистической партии.

Мирослава Гонгадзе, жена покойного журналиста Георгия Гонгадзе, называла Потебенько одним из виновных в убийстве ее мужа. Под руководством Потебенько прокуратура проигнорировала письмо Гонгадзе относительно слежки за ним незадолго до того, как журналист был похищен. Внучка Потебенько Светлана Грабец – судья, которая, как говорится в расследовании hromadske, вместе с мужем-прокурором приобрела имущества на миллион долларов. А сын Потебенько Юрий Демин работал заместителем генпрокурора Виктора Пшонки.

Сколько получают обычные украинцы на пенсии

Сейчас в Украине общая формула расчета пенсии выглядит так: среднюю зарплату за три года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. При этом соотношение собственной зарплаты к средней считают на протяжении всей карьеры, за каждый месяц. Такая формула не действует в отношении ряда специальных пенсионеров, однако абсолютное большинство украинцев получит пенсию, которая рассчитана именно по этой формуле.

В 2025-м для расчета пенсий использовали среднюю зарплату за три предыдущих года в размере 15 057,09 грн. При том, согласно последним данным ПФУ, средняя зарплата составила 21 578 грн.

Итак, если допустить, что украинец, которому в 2025-м исполнилось 60 лет, на протяжении всей карьеры, 35 лет, получал среднюю зарплату, то размер его пенсии составит 5 269,9 грн.

Пенсию посчитают так:

15 057,09 × 1 × 35 × 1%, где:

1 – соотношение средней зарплаты к собственной;

35 – стаж в годах;

1% – коэффициент оценки стажа.

То есть с зарплатой свыше 21 тыс. грн (средняя, по последним данным) можно получить пенсию в размере 5,2 тыс. грн. Фактически выплата из ПФУ составит всего 24,42% от последней зарплаты. Есть ряд причин такого размера пенсии. Главная: из-за низких белых зарплат и демографического кризиса. Однако еще одна причина – формула расчета.

Пока специальные пенсионеры получают сотни тысяч гривен в месяц, абсолютное большинство украинцев может рассчитывать на выплату, размер которой составляет около 5 тыс. грн. При этом количество спецпенсионеров неуклонно растет. И некоторые из них выходят на заслуженный отдых еще до своего 40-летия.