СБУ сообщила о подозрении одному из командиров российской подводной лодки, которая атаковала Украину 'Калибрами'

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении командиру подводной лодки РФ, которая атаковала Украину ракетами "Калибр". Речь идет о начальнике боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" Алексее Ольховском.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для его розыска и привлечения к ответственности. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 230 января.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который перешел на сторону врага и воюет против Украины", – указано в сообщении.

Подробности дела

По материалам следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года проходил службу в Вооруженных силах Украины в Крыму. После оккупации полуострова он нарушил военную присягу и перешел на сторону врага. Правоохранители установили, что предатель участвовал в боевых действиях в качестве командира боевой части подводной лодки Черноморского флота России.

На этой должности он отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладывание маршрутов к позициям, откуда российские военные запускают крылатые ракеты "Калибр" по территории Украины. По данным следствия, среди целей экипажа были объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно объявили мужчине подозрение по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

"Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ заочно сообщила об еще одном подозрение бывшему командиру 44-го отдельного авиаполка особого назначения дальней авиации Воздушно-космических сил РФ Алексею Ямакиди. Его обвиняют в том, что он приказывал своим подчиненным наносить удары по энергетике Украины ракетами "Кинжал".

Также OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала военного, который сливал врагу данные об украинских системах ПВО и боевых позициях авиации. Информатор действовал на Николаевщине и работал на российские спецслужбы, предоставляя разведданные об аэродромах и подразделениях противовоздушной обороны.

