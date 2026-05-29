СБУ сообщила о подозрении генералам РФ, которые командовали ракетным ударом по центру Сум в 2025 году

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским генералам и полковнику, которые, по данным следствия, спланировали и организовали ракетный удар по центру Сум в июне 2025 года. В результате атаки погибли и получили тяжелые ранения более 30 мирных жителей, среди которых были дети.

Об этом сообщила СБУ. В спецслужбе заявили, что собрали доказательную базу в отношении представителей высшего командования армии РФ, которые приняли решение об обстреле гражданской инфраструктуры Сум и отдали соответствующие приказы.

Последствия военного преступления России

Напомним, атака состоялась 3 июня 2025 года. Российские террористы нанесли удар по центральной части Сум из реактивной артиллерии – РСЗО "Град " – оружия, предназначенного для поражения площади в несколько гектаров. Для увеличения зоны поражения оккупанты применили осколочно-фугасные боеприпасы.

В результате обстрела погибли и были тяжело ранены более 30 человек, среди них — трое детей.

В СБУ отметили, что под огнем оказались исключительно гражданские объекты. В частности, значительные повреждения получили многоквартирные жилые дома, медицинское учреждение и другая гражданская застройка областного центра.

Следствие расценивает этот обстрел как военное преступление, которое привело к гибели и ранению мирного населения.

Кто отдал приказ: список подозреваемых

По данным следствия, решение об ударе по Сумах и его организацию осуществили четверо представителей российского военного командования.

Подозрение заочно объявлено:

- генерал-полковнику Александру Лапину – командующему группировки войск "Север", который на тот момент также возглавлял Ленинградский военный округ РФ;

- генерал-майору Сергею Рюмшину – исполняющему обязанности начальника штаба и первому заместителю командующего группировки войск "Север";

- генерал-лейтенанту Александру Кравцову – командующему группировки войск "Курск";

- полковнику Виталию Кульгавьюку – начальнику штаба и заместителю командующего группировки войск "Курск".

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили всем четырем фигурантам о подозрении по частям 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, повлекшие гибель людей.

В спецслужбе отметили, что работа по установлению всех причастных к атаке продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2025 года СБУ сообщила о подозрении четырем командирам 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа РФ. По данным следствия,именно они непосредственно выполнили приказ об обстреле гражданской инфраструктуры Сум.

