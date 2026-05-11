СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Мураеву: в чем обвиняют

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему народному депутату и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. По данным следствия, после начала полномасштабной войны он распространял заявления в пользу России и отрицал вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По материалам дела, Мураев, находясь за границей, давал интервью, в которых называл войну России против Украины "внутренним гражданским конфликтом".

Также, по данным СБУ, Мураев распространял фейки о ситуации в Украине, призывал граждан сложить оружие перед оккупантами и оправдывал временную оккупацию территорий.

В спецслужбе отмечают, что телеканал "Наш", который связывали с Мураевым, до запрета использовали для распространения дезинформации о ситуации в Украине.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора", – отметили в СБУ.

Бывшему нардепу заочно сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников.

В СБУ напомнили, что экс-нардеп уже находится в розыске по подозрению в государственной измене и разжигании национальной вражды и ненависти. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

