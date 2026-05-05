Дубинскому объявили новое подозрение: в чем обвиняют. Все подробности дела

Нардепу Александру Дубинскому, который уже находится под стражей, сообщили о новом подозрении в государственной измене. По данным следствия, из СИЗО он продолжал антиукраинскую деятельность.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Следствие установило, что депутат, которого уже обвиняют в государственной измене, из СИЗО организовал механизм распространения антиукраинской пропаганды.

"По заключению лингвистически-психологической экспертизы, его публикации в Telegram, Facebook и YouTube вредят государственной и информационной безопасности Украины", – рассказали в ГБР.

Материалы нардеп передавал через адвокатов. Те приносили ему в СИЗО ноутбуки без интернета. На них он писал тексты, записывал видео и оставлял инструкции, как публиковать материалы.

После выхода из СИЗО адвокаты передавали эти материалы человеку, который руководил его страницами. По данным следствия, это его гражданская жена, которая живет в Барселоне. Известно, что в 2021-2022 годах она вместе с матерью депутата купила там две квартиры почти за 400 тысяч евро. Большинство денег, по предварительным данным, поступило от гражданок России. Эти факты еще проверяют.

Отдельно суд рассматривает другое дело против депутата. Следствие считает, что он входил в сеть влияния, которую координировал Андрей Деркач. В эту группу входили люди, связанные с российскими спецслужбами, и бывшие украинские чиновники, которые выехали из страны.

"По данным следствия, нардеп публично продвигал выгодные России нарративы, дискредитировал украинское руководство и партнеров государства, а также координировал свои действия с другими участниками сети", – отметили в ГБР.

Теперь Дубинскому инкриминируют госизмену по новым фактам. За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.

Что предшествовало

В сентябре 2024 года ГБР завершило следствие в отношении участников организованной преступной группы, которых подозревают в государственной измене. По данным следствия, среди фигурантов – экс-нардепы Андрей Деркач и Александр Дубинский. Они входили в организацию, созданную представителями российского военного руководства, которая имела иерархическую структуру и финансировалась через спецслужбы РФ.

По данным следствия, они действовали по заданию российских спецслужб и проводили мероприятия для дискредитации Украины на международной арене. Целью было ухудшение отношений с США и осложнение евроинтеграции Украины и вступления в ЕС и НАТО.

Тогда в ГБР сообщили, что группу разоблачили в ноябре 2023 года. В нее входили действующий и бывший нардепы, помощник одного из них и экс-прокурор.

