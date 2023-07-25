СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Мураеву: все подробности

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене главе запрещенной партии "Наши", бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Он причастен к подрывной деятельности против украинского государства.

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Об этом 25 июля информирует пресс-служба СБУ. Отмечается, что специалисты собрали по экс-парламентарию доказательную базу и объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о государственной измене (ч. 1 ст. 111) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (ч. 1 ст. 161).

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "НАШ" для массового распространения нарративов Кремля в украинском информационном пространстве. Таким образом он целенаправленно пользовался собственным медиаресурсом для манипулирования общественным мнением граждан Украины в интересах страны-агрессора России.

В первую очередь это касалось подачи телеканалом искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятия на международной арене. Именно поэтому еще в начале февраля 2022-го против канала Мураева были введены санкции СНБО.

"После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", – заявили в СБУ.

Там также напомнили, что осенью прошлого года спецназовцы провели серию обысков по местам жительства и в офисах бывшего нардепа. В ходе следственных действий там были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий Мураева.

Отметим, что этот пророссийский политик со второго дня полномасштабного российского вторжения в Украину находится в тени. Ранее на его телеканале "НАШ" постоянно все было заполнено "дружбой с РФ и поисками компромиссов". А 25 февраля он даже написал о "капитуляции Украины". Однако когда ВСУ начали гнать российских оккупантов, Мураев "исчез".

Вероятно, он воспользовался помощью российских спецслужб и выехал в РФ через территорию Киевской области, которая была оккупирована на начало марта 2022 года. По данным источников в разведке, Евгений Мураев рассматривался Кремлем не просто возможным гауляйтером Харькова, если бы оккупантам удалось взять его, а новым "президентом Украины" в случае захвата Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Евгений Мураев передал часть своего бизнеса во избежание его конфискации. В этом ему помог генерал, пограничник в отставке Вадим Слюсарев, прославившийся заработками на пунктах пропуска.

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