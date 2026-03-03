СБУ разоблачила агента ФСБ, который вербовал украинцев для регистрации Starlink оккупантов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Кропивницком разоблачили очередного агента РФ, который вербовал украинцев для регистрации спутниковых систем связи Starlink. Речь идет о 37-летнем местном уклонисте.

Предателю грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 3 марта.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Кропивницком. По заказу ФСБ он регистрировал на подставных лиц спутниковые терминалы Starlink, которые РФ использует в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Детали дела

Российские спецслужбы заинтересовались мужчиной, когда тот искал "легкого заработка" в Telegram-каналах. После вербовки, фигурант по заказу ФСБ зарегистрировал терминал Starlink на свое имя, якобы для личных нужд, а впоследствии планировал оформить еще одиннадцать устройств, используя паспортные данные родственницы и других лиц, которых пообещал привлечь к схеме за деньги.

СБУ разоблачила его намерения и задержала при попытке зарегистрировать оборудование на подставное лицо возле ЦПАУ, а ранее оформленный терминал был заблокирован и внесен в черный список Минцифры. Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

"Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Кроме того, решается вопрос правовой квалификации действий его родственницы и других лиц, которые могли быть привлечены к преступной схеме.

Напомним, ранее СБУ задержала двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя терминал Starlink по просьбе российских захватчиков. Предателями оказались двое жителей Измаила. Фигурантам светит пожизненное лишение свободы.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ задержала предателя из "Укрзалізниці", который сливал врагу локации техники Сил обороны в Славянске. 33-летний злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую громаду и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

