СБУ задержала двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink для оккупантов: какое наказание грозит

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух украинцев, которые согласились зарегистрировать на себя терминал Starlink по просьбе российских захватчиков. Предателями оказались двое жителей Измаила (Одесская область).

Теперь фигурантам светит пожизненное лишение свободы. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ 24 февраля.

"Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink", – говорится в сообщении.

Детали дела

К выполнению задания были привлечены два жителя Измаила – 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя сожительница, которая также не работала. В поле зрения российских кураторов они попали через Telegram-каналы, где искали "легких заработков".

Следствие установило, что представители государства-агрессора пообещали им по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые использует враг.

Чтобы активировать как можно больше устройств, фигуранты пытались расширить схему и привлечь других лиц. Однако сотрудники СБУ действовали на опережение и задержали обоих завербованных лиц.

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. В частности, на гаджетах зафиксирована переписка с российскими кураторами, инструкции по легализации оборудования и согласования способов получения оплаты.

На основе собранных доказательств следователи СБУ объявили задержанным подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – указано в сообщении.

Предупреждение от СБУ

В СБУ отметили, что содействие оккупантам в регистрации терминалов Starlink является уголовно наказуемым правонарушением. По словам правоохранителей, противник действует как открыто – через объявления в интернете с просьбами о регистрации оборудования, – так и через обман.

В частности, может представляться украинскими военными, которые якобы приобрели Starlink за свой счет, но не могут его зарегистрировать, поэтому обращаются за "помощью" к гражданам.

"Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, военнослужащие ВС РФ потеряли доступ к спутниковому интернету, потому что командование ВСУ и Минобороны обратилось непосредственно к основателю SpaceX Илону Маску. Он согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. Процесс начался в конце января.

