СБУ разоблачила агента ФСБ, который готовил ракетный удар по цехам по производству БПЛА на западе Украины. Фото

На западе Украины сотрудники СБУ задержали жителя Львовской области, которого ФСБ завербовала для подготовки ракетного удара по объекту, где производились беспилотные системы для Сил обороны. Мужчина собирал для российской спецслужбы данные, которые должны были помочь определить потенциальную цель для атаки.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины в своём Telegram-канале. Для выполнения задания агент пытался передать врагу геолокацию административных, производственных и складских помещений потенциальной цели.

Также враг рассчитывал, что мужчина определит время, когда на режимном объекте находится наибольшее количество людей.

Однако сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел российской спецслужбы и задержали фигуранта.

В ходе обыска у задержанного изъяли планшет, который он тайно использовал для получения и передачи разведывательных данных, а также для поддержания связи с куратором из ФСБ.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала мужчину через Telegram-канал, где предлагали "легкие" заработки.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ровно СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт возле одного из государственных учреждений в центре города. По данным следствия, мужчина заложил самодельное взрывное устройство в мусорный бак возле административного здания, после чего должен был отчитаться перед российским куратором о выполненном задании.

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