СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в центре Ровно: он хотел причинить максимальное количество жертв. Фото

В Ровно СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт возле одного из государственных учреждений в центре города. Он заложил самодельное взрывное устройство в мусорный бак рядом с административным зданием, после чего отчитался об этом перед российским куратором.

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Мужчину завербовали через Telegram-каналы, где предлагали "легкие заработки". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, россияне планировали дистанционно активировать устройство в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения.

В ведомстве отметили, что таким образом противник рассчитывал дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в приграничном регионе Украины.

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел и задержали агента, когда тот пытался скрыться с места запланированного теракта. Самодельное взрывное устройство правоохранители изъяли и обезвредили.

По данным следствия, задания страны-агрессора выполнял завербованный курьер местной службы доставки. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где искал возможности для "легких заработков".

После вербовки мужчина под предлогом выполнения доставок объезжал город на мопеде, фотографируя внешние периметры и парковочные площадки государственных объектов. Сделанные снимки он регулярно передавал куратору, который определял место для будущего теракта.

Впоследствии тот прислал агенту координаты тайника, откуда тот забрал самодельное взрывное устройство дистанционного действия.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон, на котором хранились разведывательные снимки и переписка с российским спецсотрудником.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – законченное покушение на совершение террористического акта.

В настоящее время он находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала в Днепре агента российской военной разведки, который устраивался на работу на местные заводы, чтобы собирать разведданные. Он искал предприятия, связанные с оборонным сектором Украины, а также собирал информацию о военных объектах и пытался корректировать ракетно-дроновые удары РФ.

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