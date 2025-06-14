СБУ предотвратила теракт в Одессе: задержан агент ФСБ, который планировал взорвать украинского военнослужащего. Фото

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Одессе, во время которой удалось предотвратить запланированный теракт против украинского военнослужащего. Правоохранители задержали местного жителя, который, по данным следствия, получил задание от российских спецслужб.

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Агент ФСБ планировал взорвать офицера Вооруженных сил Украины по указаниям российских кураторов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, 31-летний житель Одесской области был завербован через анонимные Telegram-каналы, которые предлагают "легкие деньги". Сначала мужчине поручили поджечь военный автомобиль – это было так называемое "тестовое" задание для проверки его готовности к более серьезным действиям. После успешного выполнения ему передали инструкции для организации настоящего теракта.

Основной целью агента стал украинский офицер. Согласно замыслу кураторов из РФ, исполнитель должен был получить самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайного тайника, заложить его в месте пребывания военного и ждать дистанционного управления подрывом с помощью мобильного телефона. Местом установки взрывчатки с осколочными элементами поражения выбрали детскую площадку в жилом районе Одессы.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения, задержали исполнителя "на горячем" сразу после того, как он заложил взрывное устройство на месте запланированного теракта, а также поэтапно задокументировали преступные действия злоумышленника.

Задержанному сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Агенту ФСБ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка Службы безопасности Украины задержала женщину, которая по заказу российского ГРУ изготавливала взрывные устройства для диверсионных атак на юге Украины. Злоумышленница работала в Одесской области, маскируя свою деятельность под обычную жизнь в арендованной квартире.

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