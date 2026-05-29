СБУ предотвратила попытку врага устроить теракт в Одессе: задержаны контрабандисты, которые должны были переправить дрон со взрывчаткой

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки при содействии командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы предотвратили попытки российских войск устроить теракт в Одессе. Силовики и разведчики поймали контрабандистов, которые по заказу ФСБ должны были доставить в город оружие, в частности оптоволоконный FPV-дрон.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Злоумышленники заблаговременно спрятали оптоволоконный FPV-дрон среди нелегальной партии табака, которую нелегально переправляли из Абхазии.

Что известно

Как сообщается, маршрут контрабандистов проходил через нейтральные воды в районе острова Змеиный, где контрабанда перегружалась на маломерные катера, чтобы скрыто доставить к побережью Одессы. Организатором такого канала был одесский предприниматель, который занимается нелегальным бизнесом в Абхазии.

Сотрудничать с ФСБ он стал в обмен на разрешение заниматься контрабандой. Поэтому по заказу спецслужбистов фигурант согласился доставить в Одессу ударный дрон, для чего привлек трех дельцов из Одессы и местного пограничника.

Он должен был обеспечить свободный проход плавсредств подозреваемых к одесскому побережью. Кроме этого, злоумышленники должны были забрать из города брата организатора канала, и используя плавсредства, вывезти его из Украины.

СБУ и ГУР поймали дельцов "на горячем", когда они доставили подакцизную продукцию со скрытым в ней оружием в район одесского порта. Всем сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений за контрабанду оружия и табака, а также объявления подозрения другим участникам. Всем грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала российского агента ФСБ, который занимался корректировкой вражеских ракет по Харьковской области. Предателем оказался местный разнорабочий, которому теперь грозит пожизненное лишение свободы вместе с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала в Харьковской области несовершеннолетнего старшеклассника, которого завербовали россияне. По поручению спецслужбистов 16-летний школьник корректировал авиаудары ВКС РФ по Чугуевскому и Лозовскому районам.

