СБУ обнародовала новые доказательства по делу чиновника НАБУ, который подозревается в торговле с Россией: что известно о 'схеме'

Один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ во время полномасштабной войны вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли со страной-агрессором. Речь идет о продаже технической конопли, которую выращивали на Житомирщине и планировали продавать в российскую республику Дагестан.

Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. "СБУ обнародовала новые доказательства по делу чиновника НАБУ, который подозревается в торговле с РФ", – говорится в сообщении.

Детали расследования

Как информировали в украинской спецслужбе, новые материалы подтверждают, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ вместе со своим отцом занимался организацией незаконной торговли с Россией.

"Схема" заключалась в продаже технической конопли, которую выращивали в Житомирской области и планировали продавать в Дагестан.

В частности, СБУ уже публиковала аудиозапись разговора чиновника НАБУ, во время которой он обсуждает условия продажи и обещает прислать "клиенту" коммерческое предложение.

Выводы государственной судебной семантико-текстуальной экспертизы подтверждают, что на записи собеседники говорят именно о торговле с российской республикой Дагестан, сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности также зафиксировали переписку отца чиновника с представителем одной из агрокомпаний Дагестана о продаже технической конопли.

Соответствующая информация найдена в телефоне подозреваемого.

В частности, в этой коммуникации представитель агрокомпании сообщает, что получил коммерческое предложение и просит как можно быстрее прислать актуальные сертификаты качества на продукцию.

По его словам, документы нужны срочно, поскольку истекает срок действия государственной программы РФ по возмещению расходов на выращивание технической конопли.

Также он назвал имя человека, который присылал ему коммерческое предложение, которое совпадает с именем высокопоставленного чиновника НАБУ.

