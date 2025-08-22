НАБУ провело обыски у работников СБУ, которые 'сливали' данные по делу Коломойского: всплыли подробности

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ, которых подозревают в передаче служебной информации по делу Игоря Коломойского. По версии следствия информацию о расследовании дела "Укрнафты" адвокатам сливали через Богдана Якимца.

Видео дня

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на собственные источники. Следственные действия состоялись в четверг, 21 августа.

Детали дела

Отмечается, что 13 августа Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на проведение обысков у нескольких работников Службы безопасности, среди которых – начальник одного из управлений Павел Дударь.

Основанием для этого стала информация, найденная в телефоне бизнесмена Богдана Якимца. Устройство изъяли детективы еще в феврале во время обыска в помещениях бизнес-центра IQ, которые Якимец арендовал.

Ранее ZN.UA сообщало, что Богдан Якимец является влиятельным посредником в вопросах "решения проблем" крупного бизнеса, чиновников и политиков с правоохранительными органами. В прошлом он считался "неформальным помощником" экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Сейчас же, по информации источников, с разрешения Банковой он выполняет роль контактного лица между Коломойским и руководством СБУ.

В телефоне Якимца обнаружили переписку с несколькими сотрудниками СБУ, в частности с Павлом Дударем, который имеет доступ к делу в отношении Игоря Коломойского и компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". В материалах фигурирует и партнер Коломойского — Геннадий Боголюбов, который по чужому паспорту незаконно выехал из Украины.

Стоит напомнить, что руководитель СБУ Василий Малюк и генеральный прокурор Руслан Кравченко на брифинге ранее обвиняли детективов НАБУ в содействии побегу Боголюбова.

Дополнительного резонанса ситуации добавляет арест двух детективов НАБУ по подозрению в госизмене. Один из них, Руслан Магомедрасулов, вел именно дело Якимца. По его словам, в результате СБУ получило доступ ко всем расследуемым им делам. А значит, и к делу о побеге из Украины, по которому проходит Богдан Якимец.

Что предшествовало

По сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2016 по 2025 год НАБУ и САП разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

