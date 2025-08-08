НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы по делу о госизмене специалистами бюро: в ведомстве ответили

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) с просьбой обнародовать материалы следствия по делу о государственной измене, в котором фигурируют двое сотрудников НАБУ. Они сейчас находятся под стражей.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко также заявил, что СБУ должна открыто опубликовать материалы обвинения. Об этом Кривонос сообщил во время брифинга 8 августа в Медиацентре Украина.

Позиция НАБУ

Кривонос рассказал, что сразу после задержания работников НАБУ были начаты внутренние служебные расследования и направлен запрос в СБУ с просьбой предоставить доказательства причастности детективов к российскому влиянию.

Впрочем, по словам Кривоноса, СБУ пока не предоставила разрешения на публичное обнародование материалов дела.

"Вчера по одному из них мне поступило соответствующее письмо из Службы безопасности Украины, но мне не предоставлено разрешение на разглашение его содержания публично", – рассказал руководитель НАБУ.

Директор НАБУ добавил, что будет обращаться за дополнительными материалами и просить разрешения на их публикацию, ведь считает, что их не следует скрывать от общества, коллектива и международных партнеров.

"Я буду просить разрешения опубликовать эти материалы, потому что не вижу, что их надо скрывать от общества, коллектива и международных партнеров. Также просил бы СБУ опубликовать все имеющиеся материалы по этим сотрудникам", – сказал он.

Кривонос также сообщил, что продолжается затягивание апелляционного обжалования меры пресечения в отношении подозреваемых.

Его поддержал и руководитель САП Александр Клименко. Он отметил, что сейчас материалов, обнародованных в медиа, недостаточно для содержания детективов под стражей по подозрению в госизмене.

"Эти дела имеют значительный резонанс, они связаны с этой спланированной атакой на антикоррупционные органы. После чего было решение, которое лишило нас независимости. Сейчас ситуация с НАБУ и САП исправлена, но не с этими детективами. Правильным решением будет открытость СБУ, чтобы все убедились, что есть обоснованные подозрения", – сказал Клименко.

Он также отметил, что коллектив антикоррупционного органа убежден, что эти детективы под стражей из-за своих расследований, и это может быть местью со стороны СБУ.

Позиция СБУ

Со своей стороны в СБУ отметили, что 7 августа следователи предоставили руководству НАБУ отдельные материалы, подтверждающие обоснованность подозрений в отношении двух работников бюро.

"Весь массив доказательной базы будет предоставлен исключительно суду – в порядке, предусмотренном процессуальными нормами", – заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством материалы досудебного расследования являются тайной следствия, поэтому следственные органы не обязаны разглашать их за пределами, определенными законом.

"Все имеющиеся доказательства, подлежащие разглашению, были официально обнародованы СБУ 21 июля, включая аутентичные аудио-разговоры фигурантов", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

По сообщению СБУ и ОГПУ, трех сотрудников НАБУ подозревают в тяжких правонарушениях, а также задержали "крота" ФСБ в рядах Бюро, деятельность которого курировал заместитель руководителя охраны Януковича.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2016 по 2025 год НАБУ и САП разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

