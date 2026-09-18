СБУ ликвидировала агентурную сеть ФСБ, которая корректировала обстрелы Краматорска

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила ещё троих агентов ФСБ, которые передавали врагу координаты Сил обороны в Донецкой области. В состав этой агентурной группы входили местная продавщица, её знакомая, уехавшая в Россию, и разнорабочий.

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Предателей интересовало расположение оборонительных сооружений и места сосредоточения личного состава Сил обороны. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно

СБУ разоблачила еще одну российскую агентурную сеть, действовавшую на Краматорском направлении и сдававшую врагу координаты Сил обороны. Участники действовали по отдельности, однако у них был общий куратор.

"По результатам спецоперации разоблачены трое агентов ФСБ, которые сдавали рашистам координаты Сил обороны на Краматорском направлении. Фигуранты действовали отдельно друг от друга, но имели единого куратора из военной контрразведки ФСБ – боевика вооруженных группировок РФ, воюющего на восточном фронте", – говорится в материале.

Отмечается, что в состав вражеской группы входила продавщица с рынка в Краматорске, её знакомая, которая уехала в Россию и начала работать на ФСБ, а также местный разнорабочий.

Как действовали российские агенты

Установлено, что для привлечения продавщицы сначала ФСБ завербовала к сотрудничеству ее знакомую, которая уехала в страну-агрессора.

Для сбора информации продавщица завуалированно выпытывала её у покупателей, в частности у военных. Также она "интересовалась" расположением оборонительных сооружений и огневых позиций украинской артиллерии.

Другим участником агентурной группы оказался разнорабочий из пригорода районного центра. В поле зрения оккупантов он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в запрещенной в Украине сети "Одноклассники".

Для ведения деятельности против врага злоумышленник отслеживал местоположения укрепленных районов и других мест сосредоточения личного состава Сил обороны.

"Для маскировки фигурант выходил из дома лишь на короткое время и использовал свои знания местности для прокладки скрытых маршрутов разведывательных вылазок", – отметили в СБУ.

Что грозит предателям

Оба агента были задержаны по месту жительства. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ. При этом сотрудники СБУ заранее обеспечили безопасность расположения украинских войск.

Следователи Службы безопасности сообщили российским агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Оба злоумышленника находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия в отношении агентки, находящейся в России, продолжаются.

"Следственные действия в отношении третьей участницы агентурной сети, которая скрывается на территории РФ, продолжаются. В настоящее время для неё готовится уведомление о подозрении в порядке специального досудебного расследования", – пояснили в СБУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередную информаторшу российских спецслужб. Предательница помогала врагу готовить авиаудар по центру Днепра.

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