Использовала анонимный чат: СБУ задержала информатора врага, которая готовила удар РФ по центру Днепра

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередную информаторшу российских спецслужб. Предательница помогала врагу готовить авиаудар по центру Днепра.

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Безработная жительница города привлекла внимание оккупантов, когда искала быстрый заработок; связь с куратором после вербовки она поддерживала через анонимный чат. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

В сообщении отмечается, что контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре ещё одну информаторшу РФ, которая помогала врагу готовить новую серию ракетно-дроновых атак. От российских кураторов она получила задание скорректировать воздушные удары по административным зданиям госучреждений в центральной части областного центра.

Также подозреваемая собирала для врага данные о местах и последствиях предыдущих обстрелов, чтобы россияне могли скорректировать повторные удары.

"Как выяснилось в ходе расследования, наведением вражеских атак занималась местная безработная, которая попала в поле зрения рашистов через Telegram-каналы по поиску "быстрых" заработков. Установлено, что злоумышленница пешком обходила улицы города, скрытно снимала потенциальные "цели" на камеру телефона и передавала данные куратору из РФ. Для конспирации контактов с врагом информаторша использовала анонимный чат в мессенджере и удаляла переписку с российским спецслужбистом после каждого сеанса связи", – рассказали в Службе.

Конспирация предательнице не особо помогла: сотрудники СБУ разоблачили корректировщицу, задокументировали её преступления и задержали по месту жительства.

В ходе обысков у нее был изъят смартфон с доказательствами ее разведывательно-диверсионной деятельности в интересах страны-агрессора.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ в условиях военного положения).

Подозреваемую взяли под стражу без права освобождения под залог. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Впрочем, не исключено, что ей могут инкриминировать еще и государственную измену.

"Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации незаконных действий фигурантки по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения", – добавили в Службе.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ разоблачила информатора РФ, который корректировал обстрелы Хмельницкой области.

Также сотрудники Службы задержали высокопоставленных чиновников Луганской ОГА, которые пытались присвоить 5 млн грн бюджетных средств.

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