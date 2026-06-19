СБУ и Нацполиция задержали хакеров, разработавших копию Резерв+, чтобы зарабатывать на уклонистах. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали хакеров, которые придумали, как зарабатывать на уклонистах. Они создали поддельную версию мобильного приложения Резерв+, установив ежемесячную "абонентскую плату" за доступ.

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В поддельном приложении "клиенты" сами изменяли свои учетные данные, добавляя "отсрочку" от мобилизации, которую затем показывали во время проверок правоохранителям и представителям ТЦК.

Что известно

Киберспециалисты СБУ и Департамента киберполиции Национальной полиции провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ривне и Черкассах. По итогам комплексных мероприятий нейтрализована хакерская группировка, создавшая для уклонистов поддельный вариант мобильного приложения Резерв+. Оно полностью имитировало официальный ресурс Министерства обороны Украины – с той лишь разницей, что доступ к "клону" был платным и стоил 1200 грн в месяц.

Впрочем, желающих платить эту "абонплату" хватало. Ведь в электронном кабинете псевдоприложения уклонисты могли самостоятельно изменять свои учетные данные и "дописывать" отсрочку от призыва.

"После внесения соответствующих изменений военнообязанные предъявляли поддельные электронные документы сотрудникам ТЦК и Национальной полиции во время проверок. Задокументировано, что в поддельном сервисе авторизовались более 4 тысяч пользователей, которые пытались избежать мобилизации", – отметили в СБУ.

Исходя из обнародованных СБУ цифр, злоумышленники ежемесячно получали как минимум около 5 млн грн.

В ходе обысков по адресам проживания участников хакерской группировки в трех городах Украины были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты и SIM-карты с доказательствами преступления.

Одновременно правоохранители заблокировали работу поддельного приложения.

В настоящее время двум задержанным уже сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

(препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период); ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Управлением СБУ в Черкасской области, Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ перехватила российский документ, опровергающий нанесение удара украинскими БПЛА по автобусу с гражданами Беларуси в Брянской области. Речь идет об информационной справке от мониторингового центра "Государственного казенного учреждения Брянской области "Безопасный регион", в которой отрицается, что в воздушном пространстве РФ в момент атаки находились украинские БПЛА.

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