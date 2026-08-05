Россия нанесла удар по логистическим комплексам "Эпицентра" и уничтожила одно из крупнейших производств керамической плитки: в компании сделали заявление

В результате массированной российской атаки в ночь на 5 августа компания "Эпицентр" лишилась стратегических логистических мощностей и одного из крупнейших в Украине производств керамической плитки. Также погиб сотрудник предприятия, ещё несколько человек получили ранения.

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Из-за масштабных разрушений руководство приняло решение временно перенести часть производства за границу. Об этом сообщили на официальной странице компании в Facebook.

"Этой ночью враг нанес ужасный удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр". За считанные минуты российские ракеты разрушили то, что компания строила десятилетиями. Погиб наш сотрудник – молодой парень, у которого впереди была целая жизнь. Уничтожены стратегические логистические мощности. Фактически утрачено одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине", – говорится в сообщении.

Компания потеряла стратегические производственные и логистические объекты

Российские оккупанты одновременно нанесли удар по двум ключевым логистическим объектам компании: в Киеве уничтожен логистический центр, а в Калиновке погиб сотрудник предприятия, еще трое человек получили ранения.

Также ракеты разрушили два крупных склада и производственную площадку завода Epicentr Ceramic Corporation. Кроме того, в результате обстрела было уничтожено около 20 автомобилей сотрудников, припаркованных возле комплекса.

"Мы вынуждены принять чрезвычайно трудное решение – остановить производство на заводе "Epicentr Ceramic Corporation". Чтобы не допустить дефицита продукции и обеспечить непрерывность поставок, в первую очередь производство будет перенесено на два предприятия компании за рубежом. Параллельно мы начинаем подготовку к запуску производства еще на одном предприятии в Украине", – отмечается в сообщении.

Сколько времени потребуется на восстановление

В компании подчеркнули, что восстановление уничтоженных производственных мощностей, по предварительным оценкам, займет от полутора лет, а окончательный размер нанесенного ущерба еще устанавливается.

"Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли своих близких. Разделяем боль каждого, кто пострадал от этой жестокой атаки. Отдельно выражаем слова поддержки украинским компаниям, которые сегодня также понесли ущерб", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на среду, 5 августа, российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет, в частности, оказались Киев и Бровары. Жертвами российского террора в столичном регионе стали более 10 человек, ещё десятки получили ранения.

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