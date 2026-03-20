СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который готовил теракты в центре Харькова. Фото

В Харькове правоохранители предотвратили серию терактов, которые должны были состояться в людных местах города. По данным следствия, взрывы планировались вблизи административных зданий в часы пик.

Злоумышленника задержали во время подготовки взрывных устройств. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Контрразведка СБУ совместно с правоохранителями сорвала планы российских спецслужб по дестабилизации ситуации в Харькове. В результате спецоперации был задержан агент РФ, который готовил взрывы в центральной части прифронтового города.

Следствие установило, что фигурант должен был изготовить самодельные взрывные устройства и заложить их вблизи административных зданий. По замыслу кураторов, взрывы планировали дистанционно активировать с помощью мобильных телефонов, которыми были оснащены взрывчатки. Выбрать для этого хотели время наибольшего скопления людей, чтобы вызвать максимальные жертвы и панику.

Правоохранители действовали на опережение и задержали подозреваемого "на горячем" – в квартире, которую он арендовал для подготовки терактов. На момент задержания он как раз занимался изготовлением взрывных устройств.

По данным следствия, исполнителем оказался 18-летний парень с наркотической зависимостью. Его завербовали через один из Telegram-каналов, где предлагали "быстрые деньги". Получив инструкции от российского куратора, он приобрел необходимые компоненты и начал изготавливать взрывчатку из подручных средств.

Во время обысков в квартире изъяли химические вещества, электронные компоненты для инициации взрыва, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, касающихся пособничества в подготовке террористического акта. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

