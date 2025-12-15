СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который готовил покушение на чиновника оборонного завода в Запорожье. Фото

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции предотвратили покушение на чиновника оборонного завода. Задержанный мужчина действовал по указаниям кураторов из страны-агрессора России.

Подробности дела сообщили в пресс-службе СБУ. Известно, что россияне завербовали мужчину, когда тот искал легких денег в Telegram-каналах.

Безработный 23-летний мужчина сначала выполнял тестовые задания от россиян. Впоследствии ему поручили подготовить убийство инженера завода оборонно-промышленного комплекса.

Для этого задержанный организовал наблюдательный пункт возле контрольно-пропускного пункта и снимал на видео выход сотрудника завода. Затем он скрыто сопровождал его, чтобы определить место жительства. Полученные снимки фигурант отправлял куратору через мессенджер.

Кроме того, он отслеживал позиции украинских военных, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

СБУ задержала агента. У него изъяли смартфон с доказательствами передачи информации спецслужбам России.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мужчину взяли под стражу без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

