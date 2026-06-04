СБУ и Нацполиция разоблачили восемь схем для уклонистов: задержаны десятки людей. Фото

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали 22 организаторов и участников. По данным следствия, фигуранты предлагали мужчинам призывного возраста избежать службы за деньги, благодаря поддельным документам или незаконную переправку через границу.

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О результатах спецоперации сообщили в пресс-службе СБУ. По информации правоохранителей, стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 до 20 тысяч долларов.

По состоянию на момент публикации, всем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет, в частности, о препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконной переправке лиц через государственную границу и злоупотреблении влиянием.

На Киевщине правоохранители разоблачили заместителя генерального директора областной психиатрическо-наркологической больницы и руководителя одного из отделений медучреждения. По версии следствия, они оформляли военнообязанным фиктивное стационарное лечение. Затем способствовали установлению групп инвалидности. Для поиска клиентов чиновники привлекли знакомого семейного врача.

В Черновицкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин в соседнюю страну. Ее организовали супруги, привлекая восемь сообщников. Последние автомобилями и мотоциклами доставляли людей к границе и помогали пересекать ее через лес. Вместе с организаторами задержали правоохранителя, который передавал информацию о расположении блокпостов.

В Черкасской области задержали местную жительницу, которая продавала фальшивые выводы ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Для оформления документов она пользовалась помощью знакомых медиков, которые входили в состав местной ВВК.

На Львовщине подозрения получили отец и сын, которые, по данным следствия, помогали мужчинам оформлять фиктивную инвалидность через связи среди работников медицинских учреждений. Также правоохранители задержали врача-хирурга, который требовал деньги за продление срока действия третьей группы инвалидности и оформление необходимых медицинских документов.

В Виннице разоблачили чиновника одного из государственных учреждений. Известно, что он обещал за вознаграждение перевести мобилизованных в тыловые подразделения. Кроме того, в дальнейшем способствовать получению отсрочки от службы.

На Днепропетровщине правоохранители задержали двух сестер, которые продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. Следователи установили, что к схеме привлекли врачей нескольких медицинских учреждений, которые вносили в документы вымышленные тяжелые диагнозы.

В Хмельницкой области разоблачили 35-летнего мужчину, который торговал поддельными выводами об инвалидности. По его словам, документы он якобы получал через личные связи в одном из медицинских учреждений.

Если вину докажут, задержанным грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили и заблокировали ряд новых схем незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Организаторы предлагали как нелегальное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска, так и оформление фиктивных документов для выезда под видом законных оснований.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Буковине правоохранители ликвидировали схему переправки мужчин через границу в Румынию. Среди участников схемы были депутат Ирпенского городского совета и сотрудник полиции из Черновицкой области. Организаторы превратили побеги за границу в "хорошо организованный бизнес", а прибыль от деятельности превысила 700 тысяч долларов США.

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