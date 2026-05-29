На Буковине ликвидировали схему переправки мужчин через границу: среди организаторов депутат и полицейский. Фото

Правоохранители разоблачили на Буковине группу, которая организовывала незаконную переправку мужчин через государственную границу в Румынию. Среди участников схемы были депутат Ирпенского городского совета и работник полиции из Черновицкой области.

Видео дня

Информацию о ликвидации схемы обнародовали в официальном Telegram-канале генерального прокурора Украины Руслан Кравченко. В сообщении говорится, что организаторы превратили побеги за границу в "хорошо организованный бизнес", а прибыль от деятельности превысила 700 тысяч долларов США. Также детали дела сообщили в официальном канале Государственной пограничной службы Украины.

Схема переправки

По данным следствия, к незаконной деятельности были причастны десять человек. Они обеспечивали трансферы по стране, подбирали конспиративные маршруты, организовывали ночную логистику и поселение в квартирах и гостиницах. Для координации использовали GPS-навигацию, радиостанции, тепловизоры и дроны.

Среди "клиентов" группировки были не только военнообязанные, но и действующие военнослужащие. По информации ГПСУ, стоимость переправки одного человека составляла от 8 до 13 тысяч долларов. Правоохранители задокументировали по меньшей мере восемь эпизодов преступной деятельности.

Роль участников

Следователи установили, что депутат перевозил мужчин и использовал свой статус для минимизации рисков во время проверок. Полицейский, в свою очередь, координировал движение через блокпосты на территории Черновицкой области.

В дальнейшем уклонистов прятали, формировали в небольшие группы и переправляли в Румынию вне официальных пунктов пропуска. Ежемесячно границу таким способом пересекали по меньшей мере десять человек. С декабря прошлого года за пределы Украины незаконно выехали около 60 мужчин.

Во время обысков

Правоохранители провели 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. При силовой поддержке спецподразделений "Альфа" и "Дозор" изъяли беспилотники, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, девять радиостанций, компьютерную технику, черновые записи и экипировку.

Также изъято оружие, три автомобиля и наличные в разных валютах на сумму более 2,5 млн грн. Всех десяти участников группы задержали. Суд уже избрал им меры пресечения, а восьмерых фигурантов взяли под стражу без права внесения залога.

В прокуратуре отметили, что подозреваемым инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период. Санкции статей предусматривают до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Особенно показательно, когда в таких схемах фигурируют люди, которые сами представляют государство. Один должен был обеспечивать соблюдение закона, другой получил мандат доверия от общества. Вместо этого они стали частью незаконного бизнеса", – говорится в сообщении генерального прокурора.

Напомним, зимой румынские спасатели нашли в горах двух украинцев, которые незаконно покинули Украину. Мужчины пересекли границу с Румынией через горы Марамуреш, однако застряли в недоступной местности. Они находились в горах с признаками переохлаждения, без запасов пищи и не ориентировались в местности.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Полтавщины пытался незаконно пересечь украинскую границу и едва не погиб в горах. В результате поисково-спасательных мероприятий мужчину нашли и передали медикам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!