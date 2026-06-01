Переправляли 'клиентов' в Беларусь, Молдову и Румынию: в Украине заблокировали новые каналы незаконного пересечения границы. Фото и видео

Правоохранители разоблачили и заблокировали ряд новых схем незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Организаторы предлагали как нелегальное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска, так и оформление фиктивных документов для выезда под видом законных оснований.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. По данным правоохранителей, в течение прошлой недели заблокировали более 20 схем незаконного пересечения границы, было объявлено 51 подозрение.

Только по задокументированным эпизодам участники схем рассчитывали получить более 10 миллионов гривен незаконной прибыли. Во время спецопераций в разных регионах страны было проведено почти 100 обысков, а организаторам и участникам сделок сообщили о подозрениях.

От переправ через Тису до фиктивных браков

По данным следствия, стоимость незаконного выезда зависела от маршрута и способа пересечения границы. За так называемые "туры" в Румынию, Молдову или Беларусь организаторы брали от 3 тысяч евро до 20 тысяч долларов.

Клиентам предлагали два основных варианта. Первый – нелегальное пересечение границы вне официальных пунктов пропуска. Мужчин переправляли через реку Тиса в гидрокостюмах или проводили специально подготовленными маршрутами через пограничные леса и поля.

Второй вариант предусматривал создание видимости законных оснований для выезда. Для этого использовали фиктивные браки с женщинами с инвалидностью, поддельные документы о непригодности к военной службе, справки об уходе за больными родственниками или трудоустройстве на предприятия критической инфраструктуры.

Среди разоблаченных участников схем – военнослужащие, самовольно покинувшие места службы, лица с криминальным прошлым, заключенные, врачи, адвокаты и жители приграничных регионов.

Самые масштабные схемы действовали на Закарпатье, Сумщине и Ровенщине

На Закарпатье правоохранители разоблачили сразу несколько каналов переправки мужчин через границу. Один из них организовали военнослужащие, которые самовольно оставили свои подразделения. За 8 тысяч долларов они доставляли клиентов в пограничную зону, проводили инструктаж и обеспечивали снаряжением для переплытия Тисы.

В одном из задокументированных случаев мужчину доставили на мотоцикле в полевой местности, после чего перевезли в дом возле границы, где выдали гидрокостюм и показали место будущей переправы.

Другой схемой дистанционно руководил организатор, который находился в учреждении исполнения наказаний.

На Сумщине разоблачили адвоката, который за вознаграждение от 10 до 15 тысяч долларов помогал оформлять фиктивные документы об уходе за родственниками, справки внутренне перемещенных лиц и другие бумаги для незаконного выезда. За отдельные услуги клиенты доплачивали дополнительно: 300 долларов за решение проблем с военным учетом и еще 500 долларов за прохождение военно-врачебной комиссии.

В Кировоградской области действовала схема с оформлением фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. На основании таких союзов мужчины получали документы о необходимости ухода и могли выезжать за границу. Поиском клиентов занималась женщина, которая уже была ранее осуждена за аналогичное преступление.

Организаторы предлагали маршруты в Беларусь, Молдову и Румынию

На Ровенщине правоохранители ликвидировали две отдельные группировки, которые переправляли мужчин в Беларусь и Румынию. Для доставки в приграничные районы использовали мотоциклы, астоимость услуг достигала 14 тысяч долларов с человека.

Еще один канал пролегал через Молдову. За 15 тысяч долларов клиентам предлагали пересечь границу автомобилем, а за 8 тысяч – пешим маршрутом.

На Черниговщине разоблачили группу, которая готовила незаконную переправку шестерых мужчин в Беларусь. По замыслу организаторов, после пересечения границы они должны были обратиться к белорусским пограничникам и выдать себя за беженцев, которые якобы бегут от войны.

В Национальной полиции отмечают, что подобные схемы не только нарушают закон, но и наносят ущерб обороноспособности государства в условиях войны. Правоохранители заявили, что продолжают устанавливать всех причастных к организации незаконного выезда военнообязанных за пределы страны.

