СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Запорожью. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ (Федеральная служба безопасности), который по заказу россиян корректировал ракетные удары по Запорожью. Предателем оказался 42-летний местный житель.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 14 июня. За свои противозаконные действия мужчина может получить пожизненное заключение.

Согласно материалам дела, предатель попал в поле зрения врага во время публикации комментариев в Telegram-каналах в поддержку страны-агрессора России. Среди первых задач куратора, после дистанционной вербовки, был сбор координат и наведение обстрелов по областному центру.

Россиян прежде всего интересовали координаты блокпостов, места скопления украинских военных, а также расположение промышленных объектов, в частности предприятий оборонного значения. Для корректировки российских авиаударов агент снимал потенциальные цели на видео и наносил их координаты на Google-картах.

Также, он установил возле одной из автотрасс скрытую миникамеру с функцией удаленного доступа, чтобы передавать данные спецслужбам РФ. Благодаря этому устройству враг фиксировал перемещение украинской бронетехники в направлении южного фронта.

Киберподразделение СБУ разоблачило предателя и задержало его по месту жительства. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники СБУ предотвратили теракты в Днепропетровской и Львовской областях и задержали агентов российской ФСБ. Предатели порознь готовили подрывы вблизи местных ТЦК. Еще один фигурант занимался изготовлением взрывчатки и оставлял их в тайниках.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала агентов российской ФСБ, которые корректировали вражеские удары по Днепру. Злоумышленники действовали порознь, но имели одного куратора. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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