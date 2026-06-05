Руководителя Луцкого ТЦК поймали на взятке: всплыли подробности

Государственное бюро расследований задержало исполняющего обязанности главы Луцкого городского ТЦК СП. Его обвиняют в получении взятки за оформление непригодности к военной службе.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Сумма неправомерной выгоды составляет 7 тысяч долларов.

Что известно

Омбудсман призвал ведомство к проведению беспристрастного и полного расследования такого дела.

"Если эти факты подтвердятся, речь идет не только о коррупции, но и о подрыве доверия к государственным институтам в чрезвычайно чувствительной для общества сфере. Взяточничество недопустимо в любой сфере, а особенно там, где речь идет об обороноспособности государства", – заявил Лубинец.

По данным украинских медиа, речь идет о Романе Удовенко, которого арестовали в четверг, 4 июня. Ему объявили подозрение по ч. 3 статьи 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрениях нескольким работникам Ужгородского РТЦК СП после выявления фактов незаконного лишения свободы и пыток военнообязанных. По данным следствия, людей незаконно удерживали и применяли к ним физическое насилие, приковав их наручниками к лестнице.

До этого омбудсман сообщил, что в этом ТЦК людей удерживали неделями. Некоторые граждане провели в учреждении 21, 24, 30 и 50 дней. В частности, в помещении находился ветеран с удостоверением УБД, а у некоторых людей без оформления изымали документы и телефоны.

Как сообщал OBOZ.UA, предшественник Удовенко, начальник Ужгородского РТЦК предстал перед судом. Его обвинили в препятствовании деятельности работников офиса Лубинца. Военный не допускал одного из его работников в помещения во время мониторингового визита. Впоследствии стало известно, что начальника РТЦК переведут в боевую часть.

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