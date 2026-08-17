Родственница бывшего главы Хмельницкой МСЭК Крупы также предстанет перед судом: в чём её обвиняют

ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшей сотрудницы Министерства юстиции Украины, которая является родственницей экс-руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. По данным следствия, она не задекларировала 540 тысяч долларов на счете в австрийском банке.

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На момент совершения правонарушения женщина руководила одним из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции в Хмельницком. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В декларации за 2022 год чиновница не указала счет в одном из австрийских банков и средства на нем. Сумма составляла 540 тысяч долларов, что на тот момент превышало 19,5 млн гривен.

В настоящее время женщина уже уволена и больше не работает в системе органов юстиции. В июне 2026 года следователи ГБР совместно с НАЗК и САП сообщили бывшей чиновнице о подозрении. Женщина свою вину не признает.

Происхождение этих средств и возможные другие махинации представителей этой бизнес-семьи расследуются в рамках отдельных уголовных дел.

Бывшую чиновницу обвиняют в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По этой статье предусмотрено до двух лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённых должностей или ведение определённой деятельности в течение трёх лет.

Напомним, бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе продлили срок действия возложенных на неё процессуальных обязательств. Ее задержали в октябре 2024 года, а после почти года под стражей в сентябре 2025-го она вышла под залог в 20 млн гривен.

Как писал OBOZ.UA, в первой половине 2026 года НАЗК выявило сотни нарушений в декларациях должностных лиц. В ходе проверок обнаруживали, в частности, незадекларированную недвижимость за рубежом, автомобили, криптовалюту и миллионы гривен наличными.

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