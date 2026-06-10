Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК продлили срок действия обязанностей: что это значит

Татьяне Крупе, бывшему главному врачу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, в очередной раз продлили срок действия возложенных на нее обязанностей. Подозреваемую в коррупции задержали еще в октябре 2024 года; до сентября 2025-го она находилась под стражей, после чего вышла под залог в размере 20 миллионов гривен.

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10 июня 2026-го следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров САП о продлении действия процессуальных обязанностей еще на 60 суток. Пресс-служба ВАКС сообщила об этом в Telegram.

Фигурантка расследования обязана:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины (кроме паспорта гражданина Украины).

Этих обязанностей Крупа должна придерживаться как минимум до 10 августа 2026 года (включительно). После этого суд снова пересмотрит меру пресечения.

В чем подозревают бывшую руководительницу МСЭК Хмельницкой области

Обыски в доме и рабочем кабинете Крупы сотрудники Государственного бюро расследований провели 4 октября 2024 года. Дома они нашли 6 миллионов долларов наличными, дорогие украшения, драгоценности, спрятанные в шкафах, ящиках, нишах и других тайниках. Кроме этого, в кабинете Крупы было обнаружено 100 тысяч долларов наличными.

Татьяну и ее сына Александра (бывшего начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области) обвинили в незаконном обогащении.

Установлено, что Крупа и члены ее семьи владеют элитными авто и десятками объектов недвижимости в Киеве и Львове, а также в Испании, Австрии, Турции. Кроме этого, семья имеет немалые зарубежные счета.

Следователи считают, что МСЭК под руководством Крупы массово устанавливала инвалидность лицам, которые не имели реальных оснований для такого статуса (в частности местным прокурорам). Офис генпрокурора подтвердил, что почти у 30% прокуроров Хмельницкой области была инвалидность – это аномально высокий показатель по сравнению с другими регионами.

После этого по Украине прокатилась волна проверок работников правоохранительных и других государственных органов, которые получают пенсии по инвалидности. Всю структуру МСЭК расформировали, заменив их экспертными командами по оценке повседневного функционирования человека (ЭКОПФО).

Как писал OBOZ.UA, по результатам массовых проверок как минимум 33-м прокурорам из Хмельницкой области отменили инвалидность, которая позволяла получать дополнительные выплаты и льготы. Но 32 из них обжаловали эти решения в суде – 18 прокурорам уже удалось доказать свою правоту и вернуть себе группу инвалидности.

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