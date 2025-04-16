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Разведывал данные о фортификации Сил обороны на Донетчине: как наказали агента ГРУ в Украине. Фото

София Закревская
Расследование
1 минута
1,0 т.
Разведывал данные о фортификации Сил обороны на Донетчине: как наказали агента ГРУ в Украине. Фото

В Украине разоблачили агента российской военной разведки (ГРУ), который действовал в Донецкой области. Он помогал оккупантам планировать боевые операции против Сил обороны Украины на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. Злоумышленник обходил прифронтовую местность, где скрыто фиксировал укрепрайоны и огневые позиции защитников райцентра.

Также агент страны-агрессора пытался выявить локации ремонтных баз военной техники, складов с вооружением и боеприпасами украинских военных. Текстовые сообщения и скриншоты из Google Maps он отправлял куратору через запрещенную социальную сеть "Одноклассники".

Разведывал данные о фортификации Сил обороны на Донетчине: как наказали агента ГРУ в Украине. Фото

Мужчину разоблачила контрразведка СБУ, его задержали по месту жительства, когда приспешник оккупантов готовил агентурный отчет для куратора. Злоумышленником оказался 49-летний местный безработный, которого россияне дистанционно завербовали через "Одноклассники", где он публиковал антиукраинские комментарии. В прокуратуре уточнили, что речь идет о жителе Краматорска.

В ходе обыска у агента ГРУ был изъят телефон с доказательствами работы в РФ.

"Прокуроры доказали, что в мае 2024 года на мужчину вышел представитель вс рф. Он привлек его к сотрудничеству и предложил собирать информацию, касающуюся пребывания в городе и Краматорском районе подразделений Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала на Львовщине инструктора Яворовского полигона, который оказался "двойным" агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и военную разведку.

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