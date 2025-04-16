Разведывал данные о фортификации Сил обороны на Донетчине: как наказали агента ГРУ в Украине. Фото

В Украине разоблачили агента российской военной разведки (ГРУ), который действовал в Донецкой области. Он помогал оккупантам планировать боевые операции против Сил обороны Украины на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. Злоумышленник обходил прифронтовую местность, где скрыто фиксировал укрепрайоны и огневые позиции защитников райцентра.

Также агент страны-агрессора пытался выявить локации ремонтных баз военной техники, складов с вооружением и боеприпасами украинских военных. Текстовые сообщения и скриншоты из Google Maps он отправлял куратору через запрещенную социальную сеть "Одноклассники".

Мужчину разоблачила контрразведка СБУ, его задержали по месту жительства, когда приспешник оккупантов готовил агентурный отчет для куратора. Злоумышленником оказался 49-летний местный безработный, которого россияне дистанционно завербовали через "Одноклассники", где он публиковал антиукраинские комментарии. В прокуратуре уточнили, что речь идет о жителе Краматорска.

В ходе обыска у агента ГРУ был изъят телефон с доказательствами работы в РФ.

"Прокуроры доказали, что в мае 2024 года на мужчину вышел представитель вс рф. Он привлек его к сотрудничеству и предложил собирать информацию, касающуюся пребывания в городе и Краматорском районе подразделений Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала на Львовщине инструктора Яворовского полигона, который оказался "двойным" агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и военную разведку.

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