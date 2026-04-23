Разбой и незаконное лишение свободы: в Одессе суд избрал меры пресечения военным ТЦК и полицейскому

В четверг, 23 апреля, в Одессе предстали перед судом работники ТЦК СП и полицейский, которых обвиняют в похищении человека. По ходатайству Хаджибейской окружной прокуратуры города, все подозреваемые взяты под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры. Залог для подозреваемых, согласно приговору, не предусмотрен.

По данным украинских медиа, оба подозреваемых сотрудника ТЦК (28-летний Алексей и 26-летний Вячеслав) обвинения отрицают. Вячеслав говорит, что "не паковал" силой мужчину в автомобиль, и что они имели приказ "задержать мужчину в розыске с поддельным удостоверением УБД".

Алексей также заявил, что они имели приказ "поехать и забрать человека, который находился в розыске". По его словам, его группа "никогда не брала денег" и "никого не била". Он заявил, что служил около двух лет, находился на третьей линии обороны, в боевых действиях участия не принимал, а в ТЦК занимался задержанием мужчин.

Водитель буса, 32-летний Максим, тоже своей вины не признал. По его словам, деньги они "не требовали, проверяли удостоверение УБД", когда их начали задерживать силовики СБУ. Мужчина сказал, что деньги увидел только когда его привели на обыск в бус.

"Я не признаю себя виновным, я занимался тем, чем занимался в течение семи месяцев. Я добросовестно выполнял обязанности участника группы оповещения", – заявил подозреваемый.

Личность задержанного полицейского тоже удалось установить. Под стражу отправили и участкового, майора Пересипского райотдела, который работал вместе с сотрудниками ТЦК. По данным следствия, именно он наносил удары похищенному мужчине, однако он это отрицает, говоря, что только накричал на него. Четвертый работник ТЦК от комментариев отказался.

Напомним, 21 апреля в Одессе задержаны работники Пересыпского ТЦК, которые требовали 30 тыс. долларов от мужчины. Во время задержания у ТЦКашников обнаружили биты, кастеты и денежные средства.

Двух должностных лиц отстранили от службы. Речь идет о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководителе Пересыпского районного ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, среди задержанных в Одессе лиц, среди которых есть сотрудники одного из районных ТЦК СП, подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением насилия и угроз. Их взяли "на горячем" – когда они "выбивали" деньги у местного жителя, а когда работники ТЦК убегали, то открывали огонь в сторону силовиков .

