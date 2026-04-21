Начальника областного ТЦК и руководителя РТЦК отстранили от исполнения обязанностей: скандал с вымогательством 50 тыс. долларов в Одесской области получил продолжение

Из-за задержания сотрудников территориального центра комплектования в Одессе двух должностных лиц отстранили от службы. Речь идет о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководителе Пересыпского районного ТЦК.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ. Там уточнили, что на фоне событий начали служебное расследование.

"Решением Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранены от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках уточнили, что также начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручили провести отдельное служебное расследование.

Что предшествовало

В Одессе сотрудники СБУ задержали восьмерых военнослужащих одного из районных ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тыс. долларов у мужчины.

По имеющейся информации, мужчину с официальной отсрочкой могли силой посадить в авто и, угрожая оружием, требовать деньги. По данным источников, потерпевший ранее контактировал с ТЦК и обратился в СБУ, после чего была проведена спецоперация с задержанием.

Во время задержания у фигурантов обнаружили деньги, биты и кастеты.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали "на горячем" помощников народных депутатов на схемах по уклонению от мобилизации. За свои "услуги" злоумышленники брали 16 тысяч долларов с человека. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!