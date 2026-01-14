Пошел на сотрудничество с врагом: директор оккупационного 'Черноморского биосферного заповедника' получил 14 лет тюрьмы

По публичному обвинению прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Херсонской облпрокуратуры суд признал жителя региона виновным в коллаборационной деятельности. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает спецпроект Координационного штаба "Хочу жить". По сообщению херсонских СМИ, вероятно, речь идет об Игоре Жданюке .

Как стало известно, подсудимый добровольно занял должность директора в незаконно созданном учреждении — "Государственном автономном учреждении "Черноморский биосферный заповедник", которое оккупанты сформировали на базе оккупированного Черноморского биосферного заповедника НАН Украины.

Находясь на псевдодолжности, осужденный выполнял организационно-распорядительные функции, обеспечивал деятельность незаконно созданного учреждения и способствовал функционированию оккупационной администрации в сфере природоохранной деятельности на временно захваченной территории.

Суд вынес ему приговор, назначив наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденный лишен права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и государственного управления, органах местного самоуправления, а также заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг на 15 лет.

