Предали Украину, оказав помощь врагу: названы имена коллаборантов, которые 'просятся' в Россию

Государственный проект "Хочу к своим" опубликовал перечень из десяти человек, которые помогали российским военным. И попросились выехать в Российскую Федерацию.

В публикации приведены имена людей и описание информации, которую они, по утверждению расследования, передали врагу. Об этом сообщает проект "Хочу к своим".

Эти лица предали Украину, оказав помощь врагу. Также утверждается, что коллаборационисты изъявили желание выехать в РФ в октябре–ноябре 2025 года.

Среди фигурантов упоминается Молькин Виктор Александрович – передавал российским силам данные о местонахождении украинских военнослужащих. Также в списке есть Сметанин Илья Игоревич, который сообщал о результатах вражеских ударов по украинским городам.

Кроме них, в материале названо еще несколько гражданских лиц, которые передавали информацию о расположении украинских военных, техники, полиции, объектов энергетической инфраструктуры или перемещении транспорта.

Другие имена в списке:

Перепелица Анна Сергеевна (оказала помощь в подрывной деятельности против Украины).

Комар Яна Васильевна (информация о размещении военной техники и личного состава).

Ликий Александр Викторович (данные о расположении и перемещении техники и личного состава ВСУ).

Демчук Александр Романович (координаты военных, полиции и транспорта).

Гаман Наталья Сергеевна (местонахождение военных).

Руденко Ярослав Геннадьевич (информация об объектах энергетической инфраструктуры).

Дьяченко Сергей Юрьевич (перемещение техники по железной дороге).

Драгун Сергей Григорьевич (географические координаты расположения).

"Хочу к своим" разместили обращение к читателям с предложением присылать дополнительные сведения о возможном сотрудничестве с врагом, а также контактные ссылки для тех, кто, по формулировке сайта, "желает прекратить сотрудничество" или намерен выехать в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали коллаборационистку, которая возглавляла так называемый "пресс-центр" оккупационного "центра занятости ДНР".

По данным следствия, женщина готовила материалы для российских СМИ, организовывала пророссийские массово-агитационные мероприятия и публично призывала жителей сотрудничать с оккупационными структурами РФ.

