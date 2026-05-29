Расплата наступила почти мгновенно: при содействии ГУР разоблачили псковского десантника, который застрелил гражданского в Буче. Фото

Главное управление разведки Минобороны Украины установило личность российского военнослужащего, который цинично убил гражданского во время временной оккупации Бучи в 2022 году. Убийцей оказался старший сержант ВДВ РФ Михаил Брыль из Псковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР. Сам военный преступник также был ликвидирован в конце мая того же года.

Что известно

Как сообщается, 5 марта 2022 года местный житель 1951 г.р. вышел из подвала, где прятался от обстрелов, чтобы накормить свою собаку .

Брыль, который в то время находился в засаде, осознавая, что перед ним гражданский, выстрелил в него из снайперской винтовки с расстояния около 97 метров, попав ему в голову, из-за чего пенсионер погиб на месте.

"Убийство гражданского является нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Дополнительного протокола к Женевским конвенциям и Римского статута Международного уголовного суда", – говорится в сообщении от ГУР.

Согласно полученным данным, Брыль на момент совершения преступления занимал должность старшего снайпера взвода снайперов 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка (в/ч 74268) 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ ВС РФ. Имел воинское звание старшего сержанта.

Весной того же года Брыль был ликвидирован, однако где именно он был убит, в ГУР не сообщили.

