Ракетный удар по издательству в Харькове: СБУ сообщила о подозрении причастным генералам и вице-адмиралу РФ. Фото

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российским генералам и вице-адмиралу вражеского флота, которые командовали ракетным ударом по Харькову 23 мая 2024 года. В результате обстрела была уничтожена типография "Фактор-друк".

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генерального прокурора. Личности военных преступников из государства-террористки удалось установить.

Что известно

По данным следствия, решение нанести удар принимал принял первый заместитель командующего контингента ВС РФ в Украине, генерал-полковник Алексей Ким. Также следователи установили, что предложение о включении типографии к объектам, по которым будет нанесен удар, внес заместитель начштаба по армейской разведке, полковник Сергей Монетов.

По приказу Кима, удар готовил вице-адмирал Александр Пешков – глава Центра планирования и координации огневого поражения контингента ВС РФ в Украине. Приказ запустить ракеты с территории Белгородской области отдавал генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начштаба войск ПВО и ПРО РФ.

Также установлено, что запуск ракет проводили военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568-го зенитно-ракетного полка 76-й дивизии ПВО 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа ВС РФ

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили всем четырем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ "Нарушение законов и обычаев войны".

Что тогда было

Как отметили в ОГП и СБУ, 23 мая 2024 года армия России целенаправленно атаковала крупнейшую в Украинетипографию "Фактор-Друк" тремя управляемыми ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300.

Тогда во время ракетного удара на предприятии было более 50 работников. Семеро из них погибли, еще 21 человек ранен. В результате атаки было уничтожено около 20 тысяч книг для детей и взрослых, в том числе и школьных учебников.

