Вывозили зерно и нефтепродукты из Крыма: СБУ сообщила о подозрении капитану судов 'теневого' флота России

Служба безопасности Украины вручила подозрение капитану иностранного корабля теневого флота России, который в декабре прошлого года был задержан в Одессе. Он пытался вывезти из портового города партию стальных труб под флагом одной из африканских стран.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Следователи установили, что в конце 2024 года он пришвартовал подсанкционный танкер в порту временно оккупированной Керчи.

Что известно

По материалам дела, на корабль было загружено 2 тысячи тонн сжиженного нефтяного газа, который должен был быть экспортирован в третьи страны. До этого, в январе 2021 года, корабль нелегально вывозил с временно оккупированного полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в Северную Африку.

"Чтобы обойти санкции во время транспортировки товаров, фигурант постоянно менял флаги, под которыми вел судно, а также выключал автоматическую систему идентификации", – говорится в сообщении.

Силовики установили личность капитана, кем оказался гражданин одной из стран Ближнего Востока. Во время задержания корабля в Одессе на его борту находилось еще 16 членов экипажа – все были гражданами ближневосточного региона.

Во время обысков на корабле обнаружили планы рейсов, лоцманские карты, картографические материалы и журналы проверки радиосвязи с доказательствами незаконного захода в порты временно оккупированного полуострова.

Следователи СБУ сообщили задержанному капитану о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УКУ "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала в Днепропетровской области еще одного российского агента. Им оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для ФСБ и ГРУ, которого завербовали из-за его сына, который находится в тюрьме на территории РФ за совершение наркопреступлений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что силовое ведомство задержало агента ФСБ, который наводил удары по военным эшелонам Укрзализныци. Злоумышленник отслеживал графики и маршруты движения транспорта, по которому россияне готовили воздушные атаки, для нарушения логистики ВСУ.

