'Процесс на финишной прямой': в САП не исключают принятия решения о конфискации денег Лазаренко уже в этом году

Процедура гражданской конфискации средств бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в США находится на завершающем этапе. Окончательное решение по этому делу могут принять уже в течение текущего года.

Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко. Он ответил на вопрос о коммуникации САП с министерством юстиции США по делу Лазаренко и подтвердил, что процесс приблизился к финалу.

"Да, конечно. В общем там процесс на финишной прямой и конечное решение в нем может быть принято в этом году", – отметил Клименко.

Позиция САП и США

По словам главы САП, дело Павла Лазаренко находится в производстве детективов НАБУ, однако досудебное расследование пока остановлено. Причина – подозреваемый находится на территории Соединенных Штатов Америки, а межправительственного соглашения об экстрадиции с США Украина не имеет, несмотря на официальные обращения о его выдаче.

Клименко уточнил, что в различных юрисдикциях арестовано около 280 миллионов долларов, в том числе и в рамках украинского расследования. В то же время в США продолжается именно гражданская процедура конфискации активов, которая формально не предусматривает автоматической передачи средств Украине.

Арест и возможные сценарии

Глава САП пояснил, что американская сторона может передать эти средства Украине добровольно. Речь идет об отдельном административном решении правительства США относительно дальнейшего использования конфискованных активов.

"...это должно быть их административное решение о том, что средства, которые конфискованы в рамках этого гражданского процесса, будут переданы Украине на какие-то конкретные нужды", – отметил Клименко.

Он также отметил, что Украина имеет механизм, который позволяет сохранить эти деньги под контролем. По словам руководителя САП, на соответствующие активы наложен украинский арест, что делает невозможным их исчезновение со счетов.

Напомним, дело США против Лазаренко о конфискации замороженных активов украинского экс-премьера продолжается с 2004 года. Этот процесс проходит отдельно от дела, по которому Лазаренко был присужден тюремный срок и крупный штраф.

Для того, чтобы конфисковать замороженные активы, правительство США должно доказать, что это именно те деньги, которые Лазаренко незаконно вывел в свое время из Украины. Поскольку это сделать сложно, в частности с учетом сроков процесса, стороны решили достичь мирового соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2017 года в Литве был обнаружен счет на $30 млн, который якобы принадлежит Лазаренко. Его нашли журналисты, которые проводили расследование.

