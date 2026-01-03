Прокуратура должна доказать вину: может ли Израиль выдать Миндича Украине

Ключевой фигурант масштабного расследования НАБУ и САП по коррупции в энергетике Тимур Миндич, которому инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, сбежал в Израиль. Источники в дипломатических кругах нам сообщают, что есть возможность экстрадиции Тимура Миндича. Для этого необходимы сложные политико-правовые действия.

OBOZ.UA попытался разобраться, возможна ли вообще и от чего зависит экстрадиция Миндича в Украину.

Что известно о деле Миндича и могут ли его лишить гражданства Израиля

Следствие разоблачило, что Тимур Миндич возглавлял преступную группу, которая занималась отмыванием денег на энергетике во время войны. Как сообщают юристы, то что делал Миндич – это серьезное преступление. И он совершал это на территории Израиля в том числе.

По законам Израиля, если лицо совершило серьезные уголовные преступления, то государство может лишить его гражданства. Это касается и Тимура Миндича.

В таком случае, он может быть выдан уже на основании международных договоров и уголовного законодательства Украины, если все остальные условия для экстрадиции будут соблюдены.

Израильское гражданство не гарантирует Миндичу защиту от экстрадиции.

"Есть случаи, когда Израиль выдавал своих граждан другим государствам. Там есть юридические моменты, но это не является абсолютно невозможной историей. Мы будем в этом направлении работать. Сидеть, сложа руки, только из-за того, что мы будем себе думать, что какая-то страна кого-то не выдает – мы не будем", – заявил директор НАБУ Семен Кривонос в разговоре с Радио Свобода.

Выдает ли Израиль своих граждан другим странам

Израиль, как правило, не выдает своих граждан другим странам, особенно по запросам об экстрадиции, поскольку это противоречит его политике защиты израильтян. Однако в исключительных обстоятельствах, когда это связано с обвинениями в серьезных преступлениях, экстрадиция израильского гражданина все же возможна.

Экстрадиция в нашу страну Миндича не станет инцидентом. Израиль уже выдавал своего гражданина Украине.

Так, в июле 2010 года была осуществлена экстрадиция лица, обвиняемого в убийстве милиционера в Днепре. Преступление было совершено в 1997 году.

После длительных юридических процессов и преодоления сложностей, связанных с тем, что государство не соглашалось дать согласие на экстрадицию, пока в суде Израиля не будет доказано, что существуют достаточные основания для привлечения гражданина к ответственности, подозреваемого таки экстрадировали в Украину. Окончательное решение по этому делу принял Верховный суд Израиля.

Однако у Украины есть и негативный опыт по экстрадиции гражданина Израиля.

Так, экстрадиция бывшего министра энергетики Украины Эдуарда Ставицкого, который подозревался в хищении средств в особо крупном размере,была сложной темой для Украины в течение многих лет. ГПУ пыталась вернуть его в суд по обвинению в коррупции, но Израиль не выдавал его.

Ставицкий сбежал из Украины и получил израильское гражданство под именем Натана Розенберга, что затрудняло процесс экстрадиции и побуждало ГПУ к корректировке запросов.

Несмотря на то, что Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Израиль, экстрадиция так и не состоялась, поскольку ГПУ не смогла доказать его вину в соответствии с требованиями законодательства Израиля. Хотя, существует информация, что запрос был специально составлен неправильно.

Впоследствии уголовное дело против Ставицкого в Украине было закрыто в связи с истечением сроков давности

Прокуратура должна доказать вину

Выдача израильского гражданина другой стране всегда сопровождается юридическими сложностями.

Так, сначала вопрос рассматривает прокуратура Израиля. Именно она может передать дело в суд, если увидит для этого достаточно оснований в тех доказательствах, которые ей предоставит прокуратура страны, которая запрашивает экстрадицию.

Далее происходит суд, и уже израильские прокуроры должны доказать вину лица.

Если Верховный суд Израиля примет решение об экстрадиции, для того, чтобы она состоялась, решение суда должен утвердить министр юстиции. Именно он может поставить окончательную точку в этом деле.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские журналисты нашли в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела НАБУ и САП о коррупции в "Энергоатоме". Также они разыскали еще одного фигуранта – Александра Цукермана.

