Продавали за границу для усыновления: в Одессе разоблачили группировку "торговцев" украинскими детьми. Фото и видео

Михаил Левакин
В Одессе правоохранители передали в суд дело в отношении преступной группы, которая незаконно вывозила за границу украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Детей за границу вывозили для их дальнейшего усыновления иностранцами.

Всего в схеме "работали" 16 человек – 13 "перевозчиков" и трое организаторов продажи детей. Об этом рассказали в Нацполиции и Офисе генпрокурора Украины.

Кто виноват

Организовали схему две гражданки Украины – 39- и 47-летние переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации. Они изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и организовывали выезд детей за границу, получая за это деньги от иностранцев через международные платежные системы.

Указанные 13 "перевозчиков" сопровождали детей за пределы Украины.

Схема продажи детей

Схему реализовывали через так называемые "хостинги". Это краткосрочные поездки детей в иностранные семьи, якобы на отдых. На самом деле это время использовалось для знакомства и подбора потенциальных покупателей-усыновителей, утверждают правоохранители.

Судя по заявлениям прокуроров, схема действовала до широкомасштабного вторжения россиян в Украину. "Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, участники продолжали перемещение детей и после 2022 года", отметили в ОГПУ.

Сколько детей было продано

Разоблачили и задержали организаторов схемы в апреле 2025 года, во время оформления злоумышленниками очередной "партии товара".

"Они пыталисьнезаконно переправить не менее 25 детей из разных областей Украины, из которых 13 успели вывезти. Деятельность группировки удалось прекратить благодаря совместным действиям украинских и иностранных правоохранителей, в частности через отмену разрешений на въезд", – отметили в ОГПУ.

Что будет дальше

Всем участникам схемы сообщено о подозрении в торговле людьми, незаконной переправке через государственную границу и подделке документов. Вскоре начнется судебное разбирательство в отношении двух организаторов, а вот руководитель благотворительного фонда сейчас находится в розыске, рассказали правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также будут судить мужчину, который, по информации следствия, в Киеве приглашал в гости маленьких девочек (от 8 до 12 лет), и совершал в отношении них сексуальное насилие. Причем насильник снимал свои действия на видео. Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

