Привез с собой даже парадную форму: эксперт указал на интересный нюанс с задержанием в Ривне российского шпиона. Фото

В Ривном военная контрразведка СБУ задержала гражданина РФ, который после полномасштабного вторжения собирал данные о бойцах Сил специальных операций ВСУ. Во время обыска у него обнаружили российскую военную форму и удостоверения, указывающие на службу в стратегических ракетных войсках РФ.

В СБУ называют эту находку нетипичной и показательной. О деталях задержания и изъятых вещественных доказательствах сообщил Иван Ступак в Facebook.

Что известно о задержанном

28-летний гражданин Российской Федерации прибыл в Ровно еще в 2021 году, маскируясь под гражданского жителя Красноярского края и прикрываясь наличием украинских родственников. До этого, в 2018-2019 годах, он проходил службу как разведчик российской военной разведки.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины мужчина оставался на территории государства и получил задание собирать контакты и персональные данные военнослужащих ССО. Отдельный интерес для него представляли гражданские и военные, которые негласно сотрудничают с Силами специальных операций и привлекаются к подготовке спецопераций.

Странная находка во время обыска

Во время обыска по месту жительства контрразведка обнаружила военную форменную одежду армии РФ, в частности парадную форму, а также документы военнослужащего. Знаки опознавания указывают на принадлежность задержанного к воинской части №32441 – 62-й ракетной Ужурской дивизии Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированной в Красноярском крае.

Эта часть считается одной из ключевых в системе стратегического ядерного сдерживания России и имеет на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты РС-20В "Воевода" (SS-18 Satan). Расстояние от места ее дислокации до Ровно — более 4 тысяч километров.

В чем "интересный нюанс"

Военные эксперты обращают внимание: перевозка полного комплекта документов и парадной формы в условиях нелегального пребывания в другом государстве выглядит нелогично. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что российское командование еще до вторжения было убеждено в молниеносном сценарии войны и рассчитывало на быстрое продвижение войск вглубь Украины – вплоть до символических "парадов".

После срыва этих планов агент, вероятно, был вынужден "залечь на дно", а затем, после восстановления контакта с кураторами ФСБ, активизировал разведывательную деятельность.

Что дальше

Сейчас задержанный находится под стражей, продолжается досудебное расследование. По данным экспертов, после вынесения приговора он может стать ценным объектом для обмена, однако окончательное решение будет зависеть от суда и позиции украинской стороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после ряда успешных украинских операций российскую ФСБ сейчас не попихает только ленивый, в том числе и в самой РФ. Однако недооценивать врага не просто нельзя, но и опасно – особенно если ты находишься на временно оккупированной территории. Именно там сотрудники российской спецслужбы имеют безграничные возможности по террору местных жителей.

