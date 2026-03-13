Присвоил более миллиона гривен донатов на ВСУ: в Хмельницкой области задержали руководителя благотворительного фонда. Фото

В Хмельницкой области правоохранители сообщили о подозрении исполнительному директору благотворительной организации, которого подозревают в присвоении донатов для военных. По версии следствия, в 2024 году он собрал более миллиона гривен якобы на автомобили для подразделений Вооруженных сил Украины, но эти средства использовал для себя.

Подозрение мужчине объявили при процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Хмельницкого. В правоохранительных органах отметили, что речь идет о мошенничестве и незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. По данным следствия, общая сумма нанесенного ущерба превышает 1,1 млн грн.

Сбор на авто

По информации следствия, в июне 2024 года подозреваемый присоединился к сбору средств на приобретение автомобилей для двух бригад ВСУ. Для этого он открыл банковский счет и распространил информацию о сборе в интернете.

Люди начали перечислять деньги. Таким образом удалось собрать более 700 тысяч гривен пожертвований. Но, как установили следователи, эти средства мужчина перевел на собственный счет и потратил на личные нужды.

Правоохранители говорят, что на этом история не завершилась. В августе того же года подозреваемый, по данным следствия, получил еще 400 тысяч гривен от двух знакомых военнослужащих. Они передали деньги для покупки автомобиля, который должен был помогать в выполнении боевых и логистических задач. Однако транспортное средство военные так и не получили.

Обстоятельства дела

Оперативники киберполиции установили, что фигурант в 2024 году открыл счет именно для сбора средств на автомобили для военных. Собранные более 700 тысяч гривен он присвоил и использовал в собственных интересах.

Впоследствии, по информации следствия, мужчина убедил двух знакомых военнослужащих передать ему еще 400 тысяч гривен для покупки автомобиля. Однако обещанный транспорт они так и не получили.

Следователи объявили мужчине подозрение по части третьей статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли, а также по части четвертой статьи 190 – мошенничество, совершенное в крупных размерах во время военного положения.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

