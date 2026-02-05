Преподаватели УГУ имени Драгоманова на грани отпусков без сохранения зарплаты, а ректор накапливает имения

Виктор Андрущенко, ректор Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, возглавляет заведение уже более 20 лет. За это время университет неоднократно сталкивался с финансовыми трудностями: задержки заработных плат, отсутствие отопления в корпусах и другие проблемы, которые влияют на преподавательский коллектив и студентов. Однако на фоне этих трудностей сам ректор задекларировал значительное состояние, что вызывает серьезные вопросы.

Видео дня

Согласно его декларации, Виктор Андрущенко владеет несколькими недвижимыми объектами, среди которых две квартиры в Киеве и жилой дом площадью 1 269 м² в Киевской области. Стоимость этих объектов не соответствует доходам, которые можно было бы ожидать от работы преподавателя или даже ректора государственного учреждения. Кроме того, у него есть 10 земельных участков, а также несколько автомобилей, среди которых Toyota и Suzuki.

Параллельно с этим, его семья также имеет значительные активы. Зять ректора, Константин Ващенко, занимает высокие государственные должности, что дает ему возможность накапливать значительное состояние. Он, как и другие члены семьи, имеет дорогие автомобили и несколько жилых объектов в Киеве.

Учитывая такое состояние, возникает вопрос: как ректор смог достичь таких финансовых результатов за время своего руководства университетом, если заработная плата преподавателей далеко не высокая и они часто сталкиваются с задержками?

Эти факты, вместе с репутационными скандалами, сопровождающими ректора, в частности подозрением в конфликте интересов в 2018 году, ставят под сомнение эффективность руководства университета. В то время, когда преподаватели сталкиваются с финансовыми трудностями, руководство университета не может объяснить, как такое состояние сочетается с кризисной ситуацией в заведении.

Эти обстоятельства заставляют общественность задуматься над прозрачностью финансового управления в университете и возможными последствиями для его репутации.