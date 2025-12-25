Предатель, который корректировал воздушные атаки РФ по Одессе, получил 15 лет тюрьмы: детали дела

Агент российской ФСБ, которого разоблачили в мае 2025 года в Одессе, услышал свой приговор. Предатель, который корректировал ракетно-пушечные атаки оккупантов по портовому городу, будет сидеть 15 лет в тюрьме.

Об этом сообщила 25 декабря Служба безопасности Украины. Отмечается, что суд вынес приговор по доказательной базе контрразведки и следователей СБУ.

Детали дела

Как установило расследование, наведением вражеских обстрелов на Одессу занимался 47-летний инженер местного завода. В поле зрения российских спецслужб он попал, когда публиковал прокремлевские комментарии в телеграмм-каналах.

По приказу российских кураторов, предатель, используя должность и личные связи, отслеживал локации предприятий, выполняющих оборонные заказы.

Собранные разведданные он передавал российским спецслужбистам в виде координат на гугл-картах с описанием объектов, по которым враг готовил воздушные удары.

Кроме этого, предатель отслеживал и отчитывался своим кураторам о дислокации Сил обороны и последствиях вражеских "прилетов" по Одессе.

Для подготовки следующих обстрелов российских оккупантов агент учитывал ориентировочное расположение огневых позиций украинской ПВО, о чем "докладывал" своим "хозяевам".

Наказание для предателя

Сотрудники СБУ разоблачили предателя в начале его разведывательной активности и пошагово задокументировали его действия. Агента ФСБ задержали по месту жительства.

Во время обысков у него изъят смартфон, на котором он накапливал развединформацию и контактировал с российскими спецслужбистами.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Предатель получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала агента РФ, который пытался обустроить видеоловушки на трассах Днепра. Предателем оказался начальник смены по охране одного из местных заводов.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали вражеских агентов, которые готовили обстрелы по тепловым и гидроэлектростанциям Киевской области. Злоумышленниками оказались жители Одесской и Хмельницкой областей.

