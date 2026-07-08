«Позиция „Скалы“ остается неизменной“: в скандальном полку отреагировали на информацию о новых небоевых смертях»

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о новых небоевых потерях семи военнослужащих. В полку отметили, что обнародовали свою позицию после появления новых журналистских материалов.

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В заявлении, опубликованном на официальной странице подразделения в Facebook, подчеркнули, что призывают оценивать каждый случай отдельно и опираться только на подтвержденные факты.

В заявлении говорится: "425-й отдельный штурмовой полк внимательно ознакомился с информацией в СМИ о фактах небоевых потерь семи военнослужащих. Прежде всего, мы приносим искренние соболезнования семьям погибших".

Позиция подразделения

В "Скале" заявили, что, как и после появления первого резонансного материала, призывают СМИ и общественность рассматривать каждый случай отдельно. По словам представителей полка, это должно происходить "на основе неопровержимых фактов, документов и беспристрастных свидетельств".

Также в подразделении привели собственные данные о причинах смертей."По нашим данным, трое военнослужащих скончались в больнице, трое военнослужащих – от естественных причин. Седьмой военнослужащий, к сожалению, покончил жизнь самоубийством", – говорится в заявлении.

Отдельно в полку подчеркнули, что их позиция "остается неизменной". Там сообщили о сотрудничестве с правоохранительными органами и поддержали передачу журналистами материалов следователям для проведения официального расследования.

Новые меры

В заявлении также отмечается, что параллельно с официальным расследованием командование продолжает работать над тем, чтобы свести небоевые потери к нулю. Для этого, как утверждают в подразделении, рассматривают комплексный вариант изменения подходов к работе с мобилизованными военнослужащими и коммуникации с их семьями.

Кроме того, 425-й отдельный штурмовой полк отверг любые предположения о связи между выходом журналистских материалов в одном из СМИ и обысками в компании, владельцем которой является акционер этого издания.

"Мы считаем некорректными любые предположения о нашей причастности к давлению на украинские независимые СМИ. Наше подразделение выполняет только одну задачу – систематически, профессионально и результативно уничтожает врага как минимум на 13 направлениях", – заявили в полку.

О чем идет речь

425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" был создан в 2022 году как отдельный разведывательный батальон "Скала" (название подразделение получило от позывного командира Юрия "Скалы" Гаркавого). До 2025 года это был 425-й отдельный штурмовой батальон "Скала", а сегодня – именно ОШП "Скеля".

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении нарушений в штурмовом полку "Скеля". Основанием послужили обнародованные в СМИ факты о насилии, злоупотреблении властью и десятках небоевых смертей среди военнослужащих этого ОШП.

Омбудсмен Ольга Решетилова утверждает, что о "сложной ситуации" в 425 ОШП "Скеля" она узнала еще весной прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в марте этого года, во время прохождения базовой военной подготовки, скончались трое военнослужащих, у которых диагностировали пневмонию. По имеющимся данным, все трое умерших были военнослужащими именно полка "Скала".

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