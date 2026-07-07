Директор ГБР гарантирует справедливое расследование случаев смертности в полку «Скала»

Директор ГБР Алексей Сухачев заверил, что следователи в рамках расследования дадут надлежащую правовую оценку действиям всех руководителей 425-го отдельного штурмового полка "Скеля". Кроме того, не останутся без внимания и публичные угрозы в адрес журналистов, освещавших события, связанные со смертями мобилизованных в этом подразделении.

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По словам Сухачева, ГБР после объединения дел будет рассматривать все приведенные факты небоевых смертей в "Скеле" как единую схему.

"Да, и мы дадим оценку действиям каждого командира… действиям всех руководителей подразделения", — заявил директор ГБР.

Комментируя публичные угрозы в адрес журналистки "Бабеля", Сухачев отметил, что ГБР получило официальное сообщение по этому поводу. В настоящее время зарегистрировано уголовное производство, и эта информация будет проверяться, отметил он.

"Следователи будут общаться напрямую с представителем СМИ, военными, потому что давление и угрозы – это недопустимо", – подчеркнул Сухачев.

Директор ГБР заверил, что расследование резонансных смертей в полку "Скеля" будет справедливым.

В настоящее время следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.